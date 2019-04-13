Yüksekovalı öğrencilere “50. TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri” yarışmasında teşvik ödülü

Hakkari'nin Yüksekova Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” kapsamında kimya dalındaki projesi Ankara'da yapılan Türkiye Finallerinde “Teşvik ödülü” almaya hak kazandı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “50.TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” kapsamında, kimya branşı ve diğer tüm branşlarda olmak üzere Hakkari ve ilçelerinde ilk aşamayı başarıyla geçen tek proje oldu. Daha sonraki aşamada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapılan Van bölge finalinde, Hakkâri ilini temsilen sergilenen tek proje olma başarısını göstererek, yine bu yarışmada yapılan değerlendirme sonucu Van bölge birinciliği elde etme başarısı gösterdi.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Ankara'da yapılan Türkiye finallerinde “Teşvik Ödülü” almaya hak kazanan Yüksekova Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuyan öğrencileri tebrik ve başarılar diledi.