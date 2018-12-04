Yüksekovalı öğrencilerin üst geçit sevinci

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi üzerinde üst geçit yapılması en çok öğrencileri sevindirdi.

İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan okullar bölgesinde Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı yaklaşık 10 gün süren üst geçitte çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 6 okulun bulunduğu caddeye yapılan üst geçit, en çok öğrencileri sevindirdi. Üst geçidin yıllar önce yapılması gerektiğini belirten öğrenciler, “Daha önce birçok tehlike atlattık. Şu an rahatça karşı tarafa geçebiliyoruz” dedi.