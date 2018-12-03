Yüksekovalı öğretmen ve öğrencilerden doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Doğa Yürüyüş Kulübü üyeleri, karlı dağlarda yürüyüş yaptı.

Merkezde başlayan yürüyüş, Güllüce köyünden Garan Vadisi istikametinden Şişol Dağları eteklerine kadar devam etti. 16 öğrenci ve 2 öğretmenin 6 saatlik bir yürüyüş sonunda 22 kilometre yol kat ettiklerini ifade eden Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, “Modern dünyada, birçok çocuk zamanının çoğunu kapalı alanda geçirmektedir. Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Doğa Yürüyüşü Kulübü olarak amacımız tempolu bir yürüyüş esnasında gençlerimizin; kayaların, ağaçların ve kurumuş yaprakların dokusunu hissederek mutlu olmalarını sağlamaktır. Doğa yürüyüşü, bir çocuğun doğal dünya için takdirini teşvik etmenin mükemmel bir yoludur. Gençlerimiz doğa yürüyüşü esnasında gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini bizlerle paylaştılar. Sıcak ve samimi bir ortamda bugünkü yürüyüşümüzü tamamlamış olduk” dedi.