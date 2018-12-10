Yüksekovalı öğretmenler bulutlar üzerinde çay yudumladılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 56 kilo metre uzaklıkta olan Dağlıca köyünde açık öğretim sınavı için giden öğretmenler, sınav yorgunluğunu atmak için yüksek dağların üzerine çıkarak bulutlar üzerinde çaylarını yudumladılar.

İlçenin Dağlıca bölgesinde yüksek rakımlı dağların altında kalan bulutların üzerindeki tepeler yoğun ilgi görürken, açık öğretim sınavı için bölgeye giden öğretmenler, yorgunluklarını atmak için güzel bir çay yudumlayarak manzaranın keyfini çıkardılar. Bulutların üzerinde kalan çoğu yayla, ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor. Sis bulutu içerisinden geçilerek ulaşılan yaylalarda, bulutlar güzel bir manzara oluşturuyor.

Çaylarını içen öğretmenler; "Uçağın camından hep gördüğümüz manzara şimdi ise gerçekleşti. Çayımızı bulut seviyesinin üzerinde içmek hakikaten bizi çok mutlu etti. Belki hayatta asla olmayacak dediğimiz rüya gibi gelen şu manzara şimdi ayaklarımızın altında. Çayımızı bu manzara önünde yudumlarken keyfimize de diyecek bir şey yok. Bugün burada olmaktan çok mutluyuz hem bu manzarayla yaşamakla, hem de köy halkın misafirperverliğinden. Umut ediyoruz tüm köylerimiz turizme kazandırılır" dediler.