Yüksekovalı sporcular 26 madalya aldı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından organize edilen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden katılan sporcular 26 madalya kazandı.

Erzurum'un Kandilli ilçesinde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen kayaklı koşu yarışmasına Yüksekova'dan 317 sporcu katıldı. Yarışmanın birinci gününde 5 birincilik, 4 ikincilik, 6 üçüncülük alan sporcular, ikinci günde ise 5 birincilik, 4 ikincilik, 2 ikincilik elde ederek toplamda 10 birincilikle ilçeye döndüler.

Yüksekova'nın tarih yazdığını ifade eden Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, “Kayakçılar Erzurum'da güzel başarılar elde etti. Bizim kayakçılar resmen tarih yazdılar. 26 madalya alarak bir ilke imza attılar. Artık Yüksekova'nın her evinde spor konuşuluyor. Yüksekova 7'den 70'e herkes artık sporla ilgileniyor. Artık Yüksekova başarılara koşuyor. Tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Başta bakanımız olmak üzere valimize, kaymakamımıza ve il spor müdürümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.