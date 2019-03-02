İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekovalı vatandaşların su çilesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür susuz kalan vatandaşlar, dondurucu soğukta uzak mahallere giderek bidonlarla su taşıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür susuz kalan vatandaşlar, dondurucu soğukta uzak mahallere giderek bidonlarla su taşıyor. Su çilesi çeken vatandalar sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.



Yüksekova ilçesinde su ihtiyacını karşılamak için kullanılan sondaj bozulunca ilçenin bazı mahalleleri susuz kaldı. 2 gündür susuz kalan vatandaşlar dondurucu soğukta uzak mahallere giderek bidonlarla evlerine su taşıyor. Kışla Mahallesi'nde oturan Fikret Orhan, “Bir iki haftadır bizim mahallede su akmıyor. Her gün buraya gelip bidonlara su doldurup götürüyoruz. Hava da soğuk, donuyoruz. Çoluk çocukla gelip burada su götürüyoruz. Bir günlük depoluyoruz, bitiriyoruz tekrar diğer gün gelip alıyoruz” dedi.



Öte yandan Belediye tarafından yapılan açıklamada, Eski Kışla Mahallesi, Yeni Mahalle'nin bir kısmı, Dibecik, Yazılı, Dilekli kampları ve Vezirli köyünde su kesintisi yaşanacağı duyurulmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.