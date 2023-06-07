Yüksekovalılar bu kış doğalgaz kullanmaya başlıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğal gaz çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bu kış mevsiminde evlerde gazın kullanılacağı bildirildi.

Van üzerinde Hakkari'ye gelen doğal gaz hattı, il merkezinde 2 senedir kullanıma alınırken, Yüksekova'ya da boru hattı çekilmeye başlandı. 37 kilometrelik hatta çalışma yürüten Öz Van Limitet Şirketi, kaynak ve boru mefruşat çalışmalarının bir bölümünü bitirdi. Şehir içi kazı çalışması yürüten yüklenici firma olan Ak Mercanlar Limitet Şirketinin Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde kazı, kaynak ve boru mefruşat çalışmasını sürdürmesi vatandaşları sevindirdi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ve beraberindekiler, doğal gaz çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ekim başlarında TOKİ'nin 1. Etabında kalan vatandaşların doğal gaz kullanmaya başlayacağını ifade eden Başkan Salih Özdemir, “Bugün odamızda BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Advan ve ekibini ağırladık. Burada herkesin gündemi doğal gaz olmuş. Yüksekova'ya gelen doğal gaz yüksek basınçlı iletim hattıydı. Bu iletim hattı toplam 37 kilometre ve bunun 12 kilometresi toprağın altına gömüldü. Yaklaşık 6 kilometrede döşenme için hazır. Mevcut ana firma Öz Van Limitet Şirketi bir takım sıkıntılar yaşadı ve Yüksekovalı bir firmayla iş ortaklığına girerek tekrar çalışmalara başladı. Bizde şu an ön gördüğümüz tarih eylül sonu ve ekim başı Yüksekova doğalgaza kavuşacak. Bu yüksek iletim hattıyla beraber Hakkari'nin tamamını Ak Mercanlar Gaz Dağıtım Merkezi üstlenmiştir. Onlarda birinci etapta çalışmalarını başlatmışlar. Bizde oda olarak bu çalışmaların takipçisi olacağız. Sürekli sahada olacağız. Bizde bu çalışmayla her konuda bilgiler alacağız. BOTAŞ'ta bu ihalenin bitimine kadar 7 kişilik bir ekip bıraktı. Onlar sürekli sahada olacaklar. Bizlerde yıllardır bugünleri bekliyorduk” dedi.

Doğal gazın gelmesine çok sevindiklerini belirten mahalle sakinlerinden Seyhan Yiğit ise “Biz bu bloklarda çalışıyoruz. Bu sene gelen kömür bizi çok kötü etkiledi. Biz burada 16 arkadaşla beraber kışın kazanlar yaktık ama yaktığımız kömür acayip duman çıkartıyordu ve bu da hava kirliliğine neden oluyordu. Şükür biz artık bundan kurtulacağız, çünkü doğal gaz geldi. İnşallah bu kış 1. etaptaki herkes doğal gaz yakacak. Biz buna çok sevindik, herkes çok mutlu dört gözle bekliyor” ifadelerini kullandı.