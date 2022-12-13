Yüksekovalılar maskeyi koronadan değil, kömür dumanından dolayı takıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar korona virüs salgınında hiç indirmedikleri maskelerini şimdi de ilçede yoğunlaşan kömür dumanından dolayı takmaya başladı.

Yüksekova'da kış mevsimiyle birlikte kullanımı artan kalitesiz kömür nedeniyle gökyüzünü duman kaplaması vatandaşları düşündürüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın etkisiyle binalarda yakılan kömürün dumanı ilçenin havasını kirletirken, vatandaşlar ise koronavirüs dönemindeki gibi tekrar maskelerini takmaya başladı.

Yüksekovalı vatandaşlar, kirli havadan kurtulmak için yetkililere seslenerek, doğalgazın bir an önce ilçeye getirilmesini talep etti. İş yerinde maske taktığını ifade eden esnaf Sinan Tayak, “Şu an Yüksekova'da hava kirliliği hat safhada. İnsanlar pandemiden dolayı hastanelere gitmiyordu, bu hava kirliliğinden dolayı hastanelere gidiyor. Bu hava kirliliğinden dolayı zehirleniyoruz. Bu kalitesiz kömürün Yüksekova'da kullanması, şehrimizin temiz havasını bitirmiş durumdadır. Muhakkak doğalgaz Yüksekova'ya getirilmelidir. Yetkililerden bu konuyu çözmelerini istiyoruz” dedi.

“Kirli havadan kurtuluşumuzun tek yolu doğalgazın getirilmesidir”

Doğalgazın getirilmesini istediklerini söyleyen esnaf Sadettin Babat da, “Bu maskelere aslında pandemi döneminde alışmıştık, ama görüyorsunuz kömür dumanının hat safhaya ulaşmasıyla artık maskelerimizi takmak zorunda kaldık. Bu sene Yüksekova'ya getirilen kalitesiz kömür nedeniyle hastalıklar başladı. Geçen gün hastaneye gittim. İnanın pandemi döneminde bu bölgede bu kadar hastalık yoktu. Ümit ediyoruz ki bir an önce doğalgaz getirilir, biz de bu kirli havadan kurtuluruz. Özellikle akşam ve sabahları kentin semasını kömür dumanı sis şeklini kaplıyor” ifadelerini kullandı.

“6 ay boyunca maskeli dolaşmak şart oldu”

Bu zehre acil önlem alınmasını isteyen Hasım Han isimli vatandaş ise “Önceden maskeyi pandemi döneminde kullanıyorduk. Şimdi 6 ay boyunca kalmak zorunda kalacağız. Kentimizde zehir saçan kirli bir hava var. Artık yetkililerden bir çözüm istiyoruz” şeklinde konuştu.