Yüksekovalılar seherin vaktinde buluştular

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan ‘Yüksekova sabah namazında buluşuyor' etkinliği kapsamında vatandaşlar seher vaktinde bir araya geldi.

‘Yüksekova sabah namazında buluşuyor' etkinliği kapsamında imam hatip öğrencileri ve vatandaşlar, ilçe merkezindeki camilerde bir araya geldi. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuması ile başlayan programda tarafından ilahiler seslendirildi. Programda konuşan Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin, ilçede başlatılan sabah namazı buluşmalarının heyecanla devam ettiğini ifade ederek, “Gün geçtikçe katılımımız artıyor. Geçtiğimiz yıl imam hatip okulumuzla başlatmıştık. Bu yıl STK'ların katılımıyla artış kazanıldı. Toplumun her kesimine ulaşma adına güzellik yaşıyoruz. Özellikle bu seher vaktinde devletimize, milletimize, geleceğimize dua ile ibadete başlıyoruz. Kaldı ki zaten sabah namazı gerçekten en ağır bir namaz. İnsana zor gelen bir namaz. Vatandaşların bu seher vaktiyle camiye kalkıp koşmaları başlı başına bir rahmet vesilesi. Bizler de bu rahmete vesile olalım diye böyle bir faaliyeti Yüksekova'da başlattık. Rabbim inşallah hayırlara tamamlamayı nasip eylesin. Bizlere, nesillerimize namaz şuurunu, kulluk şuurunu kazanmayı nasip eylesin. Ben bu noktada bu programın canlılıkla geçmesine vesile olan, gerek duyurularla, gerekse kendi çevresindeki insanlara ulaşmak suretiyle buraya davet eden bütün kardeşlerimize, programın içerisinde yer alan STK'lara, her şeyden önemlisi de Yüksekovalı kardeşlerimize, yine bizlerin güvenliği için buraya gelen güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Program, kahvaltı ikramıyla sona erdi.