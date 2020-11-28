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Yüksekovalılar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar saat 20.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar saat 20.00'de başlayan kısıtlamaya uydu.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 20.00 itibari ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama önce ilçedeki AVM'lerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için yoğunluk oluşturduğu görülürken, diğer yandan ise kurallara uyduğu görüldü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine saat 20.00'den öncesi evlerine çekilerek kısıtlamaya uydular.


Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken ilçe merkezi de sessizliğe büründüğü görüldü.

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