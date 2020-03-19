İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekovalılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından alkış sesleri yükseltti. Kampanya kapsamında Yüksekovalı vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.