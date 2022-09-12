Yüksekova'nın beyzbolu ‘Holane' yeniden yaşatılıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, beyzbola benzerliğiyle bilinen ve kaybolmaya yüz turmuş ‘Holane' oyununu gelecek kuşaklara aktarmak için kolları sıvadı.

Beyzbola benzerliği ile bilinen ‘Holane' oyununun gelecek nesillere aktarılması amacıyla Yüksekova Stadı'nda gösteri maçı düzenlendi. Halkoyunları gösterisi ve müzik şöleni eşliğinde başlayan oyunu Hakkari Vasili ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da dikkatlice izledi. Statta iki takıma ayrılan oyuncuların holane oyununu oynaması ve halay çekilmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Bin yıllık 'Holene' oyununun uzun yıllardır oynandığını belirten Nihat Baban, "Tarihi bilinmeyen ve kökü çok eskilere dayanan bir oyun çeşididir. Çoğu kişi Amerikan'daki beyzbol ile karıştırır. Ancak çok farklı bir oyundur. Amerika'daki beyzbolla ortak tek yanı sadece sopayla vurmaktır. Oyuna baktığın zaman çok farklı şekilde oynanıyor. Bugün bu oyun bizleri çok eskilere götürdü. Eskiden köylerde sosyal aktivite olarak sadece bu oyun oynanıyordu. İkiyaka köyünde insanlar sürekli çiftçilikle uğraşırlardı. İşlerini bitirdikten sonra streslerini atmak için bu oyunu oynarlardı. 3-4 kişi ile başlayıp zaman içerisinde 10 ile 15 kişiye çıkıyordu. Bugün tekrar bize bu anı yaşatanlara çok teşekkür ederim” dedi.

Dedelerinin bu oyunu oynadığını anlatan Hamdi Babat ise "16 yaşlarında köyde oynadığımız tek oyun buydu. Büyüklerimiz sürekli bu oyunu oynardı. Dedelerimizden öğrendik. Bugün ilk kez İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu oyunu oynamanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım bu oyun tekrardan gün yüzen çıkıp turnuvalar düzenlenir. Bizde bu oyunu yeni nesillere aktarmak için sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Holane' oyununun patenti için resmi girişimlerde bulunacaklarını söyleyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, Yüksekova'nın sporun her dalında ön planda olacağını belirtti.

Nasıl oynanır?

Holane oyunu iki şekilde oynanıyor. Birinde sopayla topa vurulur, oyuncular havalanan topu yakalamaya çalışır. Diğerinde ise alanın içindeki oyunculara top atılır, top hangi oyuncuya düşerse oyunun dışında kalır. Takımlar 7-8 kişi oluyor normalde ama 11-12 kişi de oynayabiliyor