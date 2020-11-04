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Yüksekova'nın dağları beyaz gelinliğini giydi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki dağlara mevsimin ilk karı düştü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlara mevsimin ilk karı düştü.


İlçede son günlerde havanın soğuması ve yağışların etkili olmasıyla birlikte yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. İlçe merkezinde zamam zaman etkisini artıran yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı.


Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.


Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü ilçede, yağışların devam edeceği belirtildi.


Beyaz gelinliğini giyen dağları fotoğraflayan İbrahim Atılgan, havaların soğumaya başladığını belirterek, “Şehirde kar yağmamış olsa da gördüğümüz üzere dağlara düşen kar doyumsuz manzaralar çıkartmış. Havaların soğumasıyla montlarımızı, kazaklarımızı giymeye başladık. Dağlarımız şu an beyaz gelinliğini giymiş ve güzel manzaralar ortaya çıkartmış” dedi.

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