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Yüksekova'nın doğal güzelliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin doğal güzelliği fotoğraf karelerine yansıdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin doğal güzelliği fotoğraf karelerine yansıdı.


İlçede görsel sanatlar öğretmenliği yapan Ümit Bartın, gezdiği yerleri fotoğrafladı. Her hafta ilçenin değişik bölgelerine giden Bartın, bu hafta da ilçe merkezine bağlı civar köyleri gezerek, gördüğü güzellikleri tek tek fotoğrafladı. Doğayı fotoğraflayan Bartın, “Her hafta olduğu gibi yine yollara düştük. Bu sefer değişik bir şey yaparak ilçemize ait güzellikleri yansıttık. Hakikaten Yüksekova'da mükemmel bir doğa güzelliği var. İnsan gezdikçe o güzelliğin farkına varıyor. İlçenin muhteşem bir huzur ve temiz havası var. Lütfen doğamıza ve tüm güzelliklere sahip çıkalım. Bu güzellikler hepimizin manevi değeridir” dedi.

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