Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü törenle kutlandı.

Yüksekova Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Kaymakam Ramazan Kendüzler, Belediye Başkan Vekili Metin Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çağaç, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, askeri erkan, kurum amirleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı. Yüksekova Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu Müdürü Sedat Yiğit'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.