Yüksekova'nın en yüksek festivaline Türkiye ve Dünya'dan akın ediyor

Hakkari Yüksekova ilçesinin 3 bin 400 rakımda yer alan Cilo sat dağlarında düzenlenen '5. Cilo Fest'e, Türkiye yanı sıra Dünyanın farklı ülkelerinden akın akın alana gelirken, araçlarda kilometrelerce kuyruk uzadı.

Hakkari Valiliği tarafından organize edilen '5.Cilo Fest', Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları'nda bulunan Sat göllerinin başında 2 günlük programla misafirlerini ağırlamaya başladı. Birgün önceden Türkiye ve Dünyanın farklı ülkelerinden Yüksekova merkeze gelen doğaseverler, sabah saatlerinde Sat göllerine akın ederken kilometrelerce araç kuyruğu uzadı. Araçları zirveye çıkamayan bazı vatandaşlar ise yürüyerek festival alanına geçti. Sat göllerini görmek için İstanbul'da geldiğini belirten Vefa Yazar, “Özellikle doğa güzellikleri görmek için İstanbul'dan kalkıp buraya geldim. Ama zor oluyor çıkmak için şuan burada kilometrelerce kuyruk uzamış durumda. Biz de yürüyerek ulaşmaya çalışacağız" dedi.