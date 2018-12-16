Yüksekova'nın karlı dağlarında doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, doğa yürüyüşü yaptı.

Yüksekova'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi Doğa Yürüyüşü Kulübü, 2 yıldır her hafta sonu düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliğini bu hafta da karla kaplı dağlarda gerçekleştirdi. Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesinin düzenlediği doğa yürüyüşüne, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul öğretmen ve öğrencileri katıldı. İlçeye 44 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde başlayan yürüyüş, Keri Tepe ve Dağlıca köyüne kadar devam etti. Karla kaplı dağlarda 18 kilometre yürüyen ekip, güzergah üzerinde bulunan köyleri de ziyaret ederek, ilçeye geri döndü.

Doğa yürüyüşüne çıkan öğretmen ve öğrenciler, yürüyüş boyunca eğlendiklerini, spor yaptıklarını ve doğayı tanıdıklarını dile getirdi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Kenan Canan ise, Doğa Yürüyüşü Kulübü olarak 2 yıldır her hafta sonu etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu etkinliklerle öğrencilerimizin sosyalleşmelerini, bölgenin ekosistemini ve habitatını tanıyıp farkına varmalarını, doğa sevgisini aşılamak temel amaçlarımız arasındadır. Bu etkinliklerimiz ile bölgenin doğal, beşeri ve kültürel yapısının tanıtılmasını amaçlamaktayız” şeklinde konuştu.