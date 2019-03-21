Yüksekova'nın karlı dağlarında doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla 30 kişilik dağcı grubu, karla kaplı Cilo ve Reşko dağlarına yürüyüş yaptı.

Yüksekova ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulun Yeşiltaş köyünden Cilo ve Reşko dağlarına doğa yürüyüşü yapan İstanbul ve Ankaralı dağcılar, Kahraman Aytan öncülüğünde keyifli bir gün geçirdiler. Karla kaplı dağlarda 20 kilometre yürüyen ekip, güzergâh üzerinde bulunan köyleri de ziyaret ettikten sonra ilçe merkezine geri döndü. Doğa yürüyüşüne çıkan İstanbul ve Ankaralı dağcılar, yürüyüş boyunca eğlendiklerini, spor yaptıklarını ve doğayı tanıdıklarını dile getirdi.

Dağcılık eğitmeni Kahraman Aytan ise, İstanbul ve Ankara'dan gelen misafirlerle beraber Cilo ve Reşko dağlarına etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu etkinliklerle bölgenin ekosistemini ve habitatını tanıyıp, doğa sevgisini aşılamak temel amaçlarımız arasındadır. Bu etkinliklerimiz ile bölgenin doğal, beşeri ve kültürel yapısının tanıtılmasını amaçlamaktayız ve bizimle doğa yürüyüşüne katılan tüm misafirlerimize de tek tek teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.