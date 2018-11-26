Yüksekova'nın kilo sorununa genç kızlardan çözüm

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde obeziteye karşı harekete geçen iki genç kız, kurdukları Selen Kilo Kontrol Merkeziyle vatandaşların kilo sorununa çözüm buluyor.

Yüksekovalı iki girişimci genç kız, 100 üye ile birlikte fazla kiloya karşı mücadele ediyor. Aşırı yeme sonucunda ortaya çıkan şişmanlık görüntüsü başta olmak üzere damar tıkanması, şeker hastalığı, kalp rahatsızlıkları, felç, solunum sorunları, kolesterol, kan yağlanması gibi hastalıklara karşı mücadele eden Beyan ve Nuran Selen isimli genç kızlar, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Selen Kilo Kontrol Merkezi Beslenme Danışmanı Beyan ve Nuran Selen, insanların hayatlarına dokunarak değiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Obezite başını almış gidiyor. Türkiye'de 3 kişiden biri obez. Bizde bu konuda insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada birçok sonuç aldık. İnsanların yaşam tarzını, beslenme düzenini değiştirmeyi amaçlıyoruz. Başta Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Esendere, ve tüm bölgeyi kilolarından kurtarmaktır hedefimiz. Umut ediyoruz herkes mutlu bir yaşama sahip olur” dediler.

Selen Kilo Kontrol Merkezine müracaat eden vatandaşlar olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirterek, “Hakikaten biz bu gıdaları kullandığımızda olmaz demiştik, ama baktık ki kilolarımızı kaybetmemize yardımcı oluyor. Buna çok sevindik. Bundan sonrada iyi bir hayat için, geleceğimiz için sağlıklı yaşamaya devam edeceğiz ve obeziteye karşı bilinçli olacağız” şeklinde konuştu.