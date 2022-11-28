Yüksekova'nın temel sorunları ele alındı

HAKKARİ (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın katılımıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçenin temel sorunları ele alındı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Yüksekova ilçesine geldi. İlk olarak İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu ziyaret ederek, Esendere Sınır Kapısı'yla ilgili görüşen Milletvekili Arvas, daha sonra beraberindekilerle Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Salih Özdemir'le bir araya geldi. Vatandaşların katılımıyla Yüksekova'nın temel sorunlarının görüşüldüğü toplantının ardından açıklamalarda bulunan Arvas, büyüyen ve gelişen bir Yüksekova'nın olduğunu söyleyerek, “Bugün yaptığımız ziyaret güzel geçti. Esendere'den sonra Yüksekova'ya geldik. Kaymakamımız, oda başkanlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını görüştük. İnşallah elimizden gelen ne varsa hep beraber Yüksekova için yapacağız” dedi.

Yüksekova'da açılması beklenen 'DoubleTree by Hilton'u da ziyaret eden Arvas, daha sonra ilçeden ayrıldı.