Yüksekova'nın turizmi için İran'la görüşmeler yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini turizmin merkezine dönüştürmek için İran'la görüşmeler yapıldı.

İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan ‘DoubleTree by Hilton'un açılmasına sayılı günler kala, otel heyeti ilçeye turistlerin gelmesi için ilk olarak İran'ın Türkiye Başkonsolosluğu ile görüşmeler yaptı. Daha sonra heyet, İran Urmiye Ticaret Odası ve İran Seyahat Acentesi ile iki ülke arasındaki turizmin akışını görüştüler. Açıklamalarda bulunan DoubleTree by Hiltonun Genel Müdürü Ufuk Egemen Turan, Yüksekova'yı turizmin merkezi yapmak için yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını belirterek, “Bu çerçevede bizde 5 yıldızlı otelimizin kapılarını yurt içi ve yurt dışı misafirlerimize açmak için sınırımızda bulunan İran'da bir takım ziyaret ve görüşmeler sağladık. İran'ın Türkiye Başkonsolosluğu, İran Urmiye Ticaret Odası, Tebriz Ticaret Odası ve İran Seyahat Acentesi ile toplantılar yaparak, İran ve Yüksekova hattı için olumlu görüşmelerimiz oldu. İnşallah otelimiz bu konuda tüm Yüksekovalı esnafımızın ekonomi kaynağı olur ve bizde bu kaynak için imzalar attık. Bu anlamda herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.