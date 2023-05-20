Yüksekova'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile İran sınırında bulunan dağlar, Mayıs ayının son haftasında yağan karla beyaza büründü.

Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz hafta ortalarında etkisini gösteren soğuk hava ve ardından gelen yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Esendere beldesindeki dağların yüksek kesimleri beyaza büründü. İlçe genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, Yüksekova'da yağışlar aralıklarla devam ediyor.