Yüksekova'ya 8.4 milyon Euro'luk proje

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayata geçirilecek 8.4 milyon Euro'luk “Yüksekova Atıksu Arıtma Tesisi” projesiyle ilçenin 2047 yılına kadar ki atıksu arıtma ihtiyacı karşılanması hedefleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yüksekova Belediyesi tarafından yürütülmekte olan “Yüksekova Atıksu Arıtma Tesisi” projesi çerçevesinde ilçede bulunan bir otelde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Gül, projenin bölgeye, çevreye ve tüm ekolojik hayata nasıl katkı sağlayacağını, çölleşmeye ve iklim krizine nasıl engel olacağı konusunda bir sunum yaptı.

Proje direktörü Olcay Barlas ise halk sağlığının iyileştirilmesine adına çarşı merkezden geçen derenin su kalitesinin arttırılacağını söyleyerek, “Yaklaşık 8.4 milyon Euro'ya tamamlanacak proje, Yüksekova bölgesinde yüksek düzeyde çevre koruma ve AB su ve atıksu direktiflerine uyum sağlamasının mümkün kılınması suretiyle Türkiye'nin AB'ye girişinin de hızlandırılması amacını taşıyor. Tesis inşaatı ile birlikte, proje çerçevesinde sağlanan teknik yardım ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla da Yüksekova Belediyesinin teknik ve mali açıdan güçlendirilmesi, belediye personelinin kapasitesinin geliştirilmesi, tesis yönetimi için sözleşme yönetimi ve denetimi ile atıksu tesisinde üretilen çamurun nihai kullanımı için destek sağlanması gerçekleştiriliyor. Tesis tamamlandığında 2047 yılına kadar bölgenin atıksu arıtma ihtiyacını karşılamış olacak” dedi.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Nazmi Yakar, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Haşir Tekçi, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nurdan Demirel Beğceoğlu, Yüksekova Ticaret Odası Başkanı Salih Özdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da katıldı.