Yüksekova'ya doğal gazın gelmesi vatandaşları sevindirdi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın geçtiğimiz günlerde Yüksekova ilçesinde doğal gaz gelecek açıklaması sonrası vatandaşları sevindirdi.

Geçtiğimiz günlerde, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesine çekilecek doğal gaz hattı yapım işi sözleşmesinin imzalandığını ve yer tesliminin yapıldığını müjdesini vermişti.

Yüksekova'nın doğal gaza kavuşacağı müjdesinin ardında vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Doğal gazın Yüksekova ilçesine gelmesi güzel haber olduğu diyen Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, ''Artık insanlarımız refah bir seviyede yaşayacaklarının bir göstergesidir. Artık şehrimiz tamamen kömür dumanından kurtulacak en güzel tarafı da bu. Çükü şehrimiz yıllardır kömür dumanından etkileniyordu. Birçok hastalık sebebi olmuş durumdaydı. Artık yavaş yavaş kömürün şehrimizde yok olacağını göreceğiz. Özellikle yakın zamanda Yüksekova'da doğal gazın çalışmaların başlaması mutlu verici inşallah tüm şehrimize hayırlı olur. Bu güzel hizmette katkıları olan herkese teşekkür ederiz'' dedi.

Yüksekova için en güzel hizmet bu olmalı diyen Musa Bartın isimli esnaf, "Birkaç gündür alınan haberlere göre Yüksekova'mıza doğal gaz gelecek. Bu da sevindirici bir haber zaten. Özellikle ekonomi açısından çok iyi oldu. Özellikle Yüksekova'mız hava kirliliğinde kurtulacak en önemlisi de bu. Kömür olduğu sürede Yüksekova'da hastalık ve maske takmak zorunda olacağız. İnşallah kısa sürede gelir hepimiz bu sıkıntılardan kurtuluruz. Bu hizmeti getiren ve sağlayan herkese de teşekkür ederiz. Keşke de daha erken gelseydi yine de teşekkür ederiz" dedi.

Sabırsızlıkla doğal gazın gelmesini beklediklerinin belirten Sinan Tayak isimli esnaf ise, ''Doğal gazın gelmesi çok sevindirici bir haber. Valimizin verdiği haber çok umut verici çokta memnun kaldık. Umarız bu doğal gaz kısa sürede Yüksekova'mıza gelir. Mevsim şartların dolayı ne kadar erken gelirse bizim için o kadar çok iyidir. Aslında sabırsızlıkla bekliyoruz çünkü Yüksekova'nın yıllardır beklediği en büyük hizmetti. En büyük güzel yanı ise kömürün verdiği hava kirliliğinden kurtulacağız. Bu hizmette emeği geçen başta valimiz olmak üzere herkese teşekkür ederiz'' şeklinde konuştu.