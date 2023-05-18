Yüksekova'ya gelen leyleklere türkülü karşılama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'na göç yoluyla değişik türden kuşlar gelmeye başlarken, bir vatandaşın sazlık kenarında kuşlar için şarkı seslendirmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Her sene göç ederek bölgeye akın akın gelen kuşlardan özellikle leylekler Yüksekova'ya renk kattı. Göç yoluyla gelen yüzlerce leylek, koruma altında olan Nehil Sazlığı'nda konaklıyor. Sarı çiçeklerle bezenen sazlık bölgesinde konaklayan kuşlar, bölge halkı tarafından da büyük ilgi görüyor. Nehil Sazlığı'na gelen bir vatandaşın ise sarı çiçekler içinde sıralı şekilde duran leyleklerin karşısında durarak Kürtçe şarkı söylemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Leyleklerin Yüksekova'ya çok yakıştığını belirten Ali Yiğit, “Yüksekova kuş cennetindeyiz. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı rengârenk görüntüler sunuyor. Dağlarda karların görülmesiyle 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Şu an harika ve muazzam görüntüler sunuyor. Göç yoluyla gelen yüzlerce leylek, şu an Yüksekova ovasında konaklıyor. Bu görüntüleri yakında görmek için biz de buraya geldik. Herkese tavsiye ediyoruz” dedi.

Leylekleri yakından görmek için bölgeye gelen Viyan Orhan ise, “Buraya bahar geldiğinde leylekler de göç yoluyla geliyor. Burası şu an çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor. Burası zaten koruma altına da alınmış. Hemen yanı başımızda da karlı dağlar yer alıyor. Bize sarı çiçeklerle bezenen muazzam görüntüler sunuyor. Yabancı ve yerli turistlerde gelip buradaki görüntüleri kadrajlarına alıyorlar. Biz de buraya gezmek amacıyla geldik ve o çektiğimiz görüntüleri sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız” ifadelerini kullandı.