Yüksekvo'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 59 kilo 460 gram olan eroin maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında, 27.05.2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 59.460 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.