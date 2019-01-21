Yükümlülerle ‘Okullar Güzelleşiyor' etkinliği

Hakkari'nin Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdikleri "Okullar Güzelleşiyor" etkinliği kapsamında Yüksekova'da 55 ve Şemdinli ilçesindeki 19 okulun temizlik, tadilat ve boya ihtiyaçları yükümlüler tarafından yapılıyor.

İlçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan 5 Mayıs İlk ve Ortaokulunda düzenlenen "Okullar Güzelleşiyor" etkinliğine Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürü Zümrüt İlter, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Veli Göçmen, Milli Eğitim Şube müdürleri ve yükümlüler katıldı.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere yönelik eğitim ve illeştirme faaliyetleriyle birlikte kamu yararına ücretsiz çalıştırma tedbirleri de yürütüldüğünü söyledi. Gürdoğan, “Yüksekova'da 136 yükümlü kamu yararına çalışmaktadır. Ülke genelinde gerçekleştirilen bu etkinlikleri, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma kazandırılmasında çok önemli olduğunun düşüncesindeyiz. Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin yeniden suça karışmalarına sebep olabilecek etkenlerin azaltılması amacıyla birçok farklı çalışma yapılmaktadır. Toplumda dezavantajlı gruplar içerisinde kabul edilen suça karışmış kişilerin toplum için son derece faydalı olacağına inandığımız bu etkinliğe katılmış olmalarının ayrıca önemli olduğunu düşünmekteyim. Yükümlülerimiz, çocuklarımızın eğitim öğretim gördükleri yerleri güzelleştirerek daha temiz bir ortamda eğitim öğretim görmelerine katkı sunmaktadırlar. Bu etkinliğimiz 21 Ocak 2019'da başlayıp 1 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. Yüksekova merkez ve köylerinde 55, Şemdinli'de 19 okulumuzu eğitim öğretime hazır hale getireceğiz. Ayrıca bu özel ve anlamlı günde etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim” dedi.