Yunus Emre Karaca Hakkari'de

Hayalini kurduğu ‘Dünya Barış Ormanları' projesini hayata geçirmek için işinden istifa eden 29 yaşındaki gezgin Yunus Emre Karaca Hakkari'ye geldi.

Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis'i otostop çekerek gezen ve ziyaret ettiği illerde fidan diken Yunus Emre Karaca, bugün de Hakkari'ye geldi. Otostop çekerek kente gelen ve ‘Dünya Barış Ormanları' projesini gerçekleştirip Şırnak'a geçecek olan Yunus Emre Karaca, aynı zamanda arkeolog olduğu için geldiği yerlerin tarihi ve turistlik yerlerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak o bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor. Bu yola çıkmadan önce Aydın'daki işinde istifa edip tüm kıyafetlerini Kızılaya, kitaplarını ise halk kütüphanesine bağışlayarak bir sırt çantası ile yola çıktığını dile getiren Karaca, bu yola çıktığı için hiç pişman olmadığını kaydetti. Karaca, “Çünkü doğa için bir şeyler yapıyorum ve farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Gittiğim illerin tarihi ve turistik güzellerini tanıtıyorum” dedi.

Durankaya Belediyesi Eski Başkanı ve Slehi Aşireti Kanaat Önderi Fatih Keskin, Türkiye'nin birçok ilini otostopla dolaşan ve ziyaret eden ve gittiği her ilde fidan dikerek o yörenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtan 29 yaşındaki Yunus Emre Karaca'yı kutlayarak, Hakkari'nin tanıtımına en güzel şekilde vesile olacağını belirtti.