Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu

Hakkari'de bel kısmında sıkıntı olan ve yürüyemeyen başıboş köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlığına kavuşturuldu.

Hakkari'nin Kolbaşı köyünde Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün duyarlı personeli tarafından bulunup Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen başıboş köpek hemen tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve tekniker Fatih Çiftçi, bel kısmında sıkıntı olan ve yürüyemeyen başıboş köpeği hemen ameliyata aldı. Bir süre klinikte tedavi altında tutulan köpek sağlığına kavuşturuldu. Sağlığına kavuşan başıboş köpek, yaşam alanına geri bırakılmak üzere tekrar Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bir ay içinde onlarca hayvanı sağlığına kavuşturduklarını belirterek, duyarlılıktan dolayı da vatandaşlara teşekkür ettiler.