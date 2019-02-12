Yürüyüşe müdahale: 9 gözaltı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Leyla Güven'e destek amaçlı yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti.

Hakkari'de terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan ceza infaz koşullarını protesto etmek amacıyla DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla bir araya gelen ve aralarında HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in de bulunduğu çok sayıda partilinin başlattığı yürüyüşe polis müdahale etti. HDP Hakkari İl Başkanlığı binasından çıkarak yürüyüşe geçmek isteyen gruba polis zırhlı araçtan dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen üzerilerinde “100. günde Leyla'ya tecridi kırmaya” yazılı önlükle yürüyüşe geçmek isteyen gruba polis müdahale ederek 9 kişiyi gözaltına aldı.

Duruma tepki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, polis memuruna bağırdı. Bu esnada araya giren bir komisere de bağırıp eliyle iten Milletvekili Aydeniz'i HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede sakinleştirdi.

Gözaltına alınanlar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.