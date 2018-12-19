YÜTSO Başkanı Pınar, mali müşavir ve muhasebecilerle buluştu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova ile Şemdinli'de görev yapan mali müşavir ve muhasebecilerle bir araya geldi.

İlçedeki bir kafade gerçekleştirilen toplantıya, YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova ile Şemdinli'de görev yapan mali müşavir ve muhasebeciler katıldı. Toplantıda konuşan YÜTSO Başkanı Pınar, görevde bulundukları 8 aylık sürede yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz günlerde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşen ‘Ekonomik İşbirliği Teşkilatı' toplantısı hakkında da bilgi veren Pınar, “Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan ülkeleri ile ticaret yapacak tüm üyelerimize her türlü diplomatik kolaylık sağlanacak. Gümrük kapısı sorunları ile ilgili temaslar kurduk” dedi.

Toplantı karşılıklı bilgi alışverişiyle son buldu.