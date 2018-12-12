YÜTSO Meclis Başkanı Metin'den Vali Akbıyık'a ziyaret

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı İzzettin Metin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Metin, yönetim kurulu üyeleriyle beraber Hakkari Valisi Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Başkan Metin, hem oda hem de ilçe hakkında Vali Akbıyık'a bilgiler vererek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Vali Akbıyık ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, YÜTSO'ya çalışmalarında başarılar diledi.