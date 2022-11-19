YÜTSO seçimlerini 'mavi' liste kazandı

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'nın (YÜTSO) yapılan meslek grupları seçimlerine 'mavi' liste ile seçime giren giren Salih Özdemir kazandı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası meslek grubu seçimi için üyeler bugün sandık başına gitti. YÜTSO Toplantı Salonu'nda sabah saat 09.00'da başlayan seçim nedeniyle polis güvenlik barikatları kurup, Oda çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Oy kullanmak için gelen esnaf ve işadamları oluşturulan güvenlik noktasında üst aramasından geçirildikten sonra içeri alındı. Beş aday ile gidilen seçimlerde 690 kişinin oy kullandığı 8 sandıkta mevcut başkan Abdurrahman Pınar beyaz, Salih Özdemir mavi, İsa Çiftçi sarı, İzzettin Metin kırmızı, Necmettin Anuk ise yeşil liste ile seçimlere katıldı. 9 meslek grubunun katıldığı seçim saat 17.00'da sona erdi. Yoğun ilginin olduğu seçimlerde sandıkların kapanması ile başlanan oy sayımı gerçekleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre mavi liste ile seçime giren Salih Özdemir 5 meslek grubunu kazanırken, mevcut başkan Abdurrahman Pınar ise 3 grup aldı. Sonuçlardan sonra açıklama yapan Salih Özdemir ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bundan sonra tek amaçlarının Yüksekova'ya hizmet etmek olduğunu ifade eden Salih Özdemir, “Hepimiz memleketimiz için çalışacağız. Ben huzurlarınızda arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok çalıştı ve emeklerinin karşılığını aldı. Bizim için yorulan, Derecik'ten, Şemdinli'den, Esendere'den, Büyükçiftlik'ten gelip bize oy kullanan tüm tüccarlarımıza şükran borçluyuz. Bundan sonra tek rengiz, tek ekibiz ve adımız Yüksekova'dır, Derecik'tir, Şemdinli'dir. Adımız, memleketimizin geleceğidir" dedi.