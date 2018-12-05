YÜTSO'dan Şemdinli Kaymakamı Türkman'a ziyaret

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman'ı ziyaret etti.

Başkan Abdurrahman Pınar ve beraberindekiler, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Kaymakam Türkman, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Pınar ve beraberindekilere teşekkür etti.