YÜTSO'nun projesi birincilik getirdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından organize edilen Oda/Borsa proje yarışmasına sosyal sorumluluk kategorisinde birinci oldu.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar, YÜTSO Meclis Başkanı İzzettin Metin ve Oda Genel Sekreteri Melek Mengeş, birincilik getiren ''Farkındalık ile Bağlan Hayata'' projesinin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar. Başkan Pınar; ödülü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “YÜTSO adına Cumhurbaşkanımıza ve TOBB Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarız. Odamız yeni projelere ve başarılara imza atmaya devam edecektir. Emeği geçen Proje Koordinatörümüz Saime Mengeş ve proje ekibine de teşekkür ederiz” dedi.