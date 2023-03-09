Yuttukları uyuşturucuyla İstanbul'a gitmek isteyen 2 kişi yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden temin ettikleri eroin maddesini yutmak suretiyle İstanbul'a götürmek isteyen 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesinden temin ettikleri eroin maddesini yutmak suretiyle İstanbul'a götürmek isteyen şahısların olduğu yönünde alınan bilgi neticesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, suçta elde edilen 4 bin TL, 2 cep telefonu ve 1 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.