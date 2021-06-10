İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta ekibinden sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi; lokanta, fırın ve pastaneleri sıkı denetimden geçirdi.


Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, ilde faaliyet gösteren işletmeleri denetledi. Denetim sırasında iş yerlerinin ruhsatlarının asılıp asılmadığını da kontrol edilerek eksiklikleri olan işletmeler uyarıldı. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentteki bütün iş yerlerinde denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, “İlimizde faaliyet gösteren lokanta, fırın ve pastaneleri tek tek denetledik. Fırınları kontrol ederek ekmeklerin verilen değerlere göre yapılıp yapılmadığını, gramajında eksikliklerin olup olmadığını kontrol ettik. İş yerlerinde işletme açılış ruhsatı, kasaplarda mühürsüz ve kaçak etlerin olup olmadığını, manavlarda etiket usulünün uygulanıp uygulanmadığını, iş yerlerinin hijyenik olup olmadığını kontrol ettik. Birçok iş yerinin ise hijyenik olduğunu gördük. Uygun bulunmayan iş yeri sahiplerini uyardık. İş yeri sahiplerine gerekli titizliğin gösterilmesi konusunda uyarılarında bulunduk” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.