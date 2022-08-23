Zabıta ekipleri kapı kapı dolaşarak hayvan sahiplerini uyardı

Son günlerde sıkça mahalle ve merkezin değişik noktalarında görünen başıboş hayvanlar için zabıta ekipleri harekete geçti. Müdür Adil Demir'in başında bulunduğu zabıta ekipleri kapı kapı dolaşarak küçük ve büyükbaş hayvanı olan aileleri tespit ederek, kendilerine tutanak imzalattı. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, 15 değişik mahallede küçük ve büyükbaş hayvan besleyen aileleri evlerinde ziyaret ederek, hayvanları mahalle ve çarşı merkezinde görmeleri halinde idari para cezası kesileceklerine dair kendilerine tutanak imzalattılar.

Hayvan sahiplerine imzalatılan tutanaklarda, “İlimiz merkezinde yapmış olduğumuz kontrol ve denetim esnasında merkezin içinde başıboş küçük ve büyükbaş hayvanlar tarafımızca tespit edilmiştir. 23.08.2022 tarihinden itibaren merkez içinde bulduğumuz hayvanları toplayıp il dışına veya sahiplerine 4 bin TL idari para cezası kesilecektir” denildi.