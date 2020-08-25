Zabıta'dan maske ve eldiven denetimi

Sabah saatlerinde esnafları tek tek denetleyen ekipler, caddelerde maskesiz dolaşan vatandaşlara ise izin vermeyerek maske takmaları konusunda uyardılar. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri çerçevesinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Lokanta, fırın, market, AVM, berber ve birçok alanı denetleyen ekipler hijyen, maske, eldiven ve sosyal mesafe konusunda esnaf ve yolda geçen vatandaşları tekrar uyardılar. Maske takmayan bir esnafla karşılayan zabıta ekipleri, kendisine son uyarılarda bulunarak ikinci denetimde ise bu manzara ile karşılaşması halinde işyerini mühürleyecekleri uyarısında bulundular.