Zap organik ürünleri görücüye çıktı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ‘Zap Vadisi Projesi' kapsamında üretilen organik ürünler görücüye çıktı.

Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyesinin desteklediği Zap Vadisi Projesi kapsamında organik ürünler yetiştiriliyor. Çukurca topraklarında üretilen ve tamamen doğal olan pirinç, buğday, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve çeşitli meyvelerden elde edilen ürünler görücüye çıktı.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, projenin meyvelerini almaya başladıklarını ifade ederek, “Bir toplumun hayalini kurduğu bir şeyi gerçekleştirmek, insan hayatının en kıymetli bir parçasıdır. Bu hayal insan hayatına dokunuyorsa ve Türkiye'nin her tarafına köprüler kuruyorsa insanın mutluluğunu bin kat artırmaktadır. Çukurca'da sağlıklı beslenme adına çiftçilerimizle beraber güzel ürünler ortaya çıkardık. İlk ürünlerimizi hazırlayıp görücüye çıkartıyoruz. Umarım başta Çukurcalı çiftçilerimiz olmak üzere bütün yöre halkı bundan ekonomik anlamda fayda görür” dedi.