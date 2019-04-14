Zap Rafting Takımı şampiyonluk yolunda

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Rafting Takımı, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Tunceli'de düzenlenen rafting elemelerinde Çukurca Zap Rafting Takımı, RX klasmanında Türkiye şampiyonu olan 31 takımdan 27'sini eleyerek ilk dörde girmeyi başarıp, elemelerin favori takımı haline geldi. Haziran ayında Tunceli'de yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası elemelerinde büyük bir başarı elde eden Zap Rafting Takımı, bugün devam eden slalom klasmanında en iddialı takımların arasında yer aldı.