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Zap Rafting Takımı, Türkiye şampiyonasına katılıyor

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığının desteklemiş olduğu Çukurca Zap Rafting Takımı, Türkiye şampiyonluğu için Tunceli’ye gitti.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığının desteklemiş olduğu Çukurca Zap Rafting Takımı, Türkiye şampiyonluğu için Tunceli'ye gitti.


Çukurca'nın Narlı köyündeki Rafting Sporu Geliştirme Merkezini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Temel Ayca, “Zap Rafting Takımımız Tunceli ilinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmak üzere bütün çalışmalarını bitirdiler. Bunca zamandır çok sıkı bir antrenman yaparak başarılı olacağı inancını bütün ilçe halkı olarak taşımaktayız. İnşallah emeklerinin karşılığını alarak ilçemizi Türkiye'de temsil edeceklerdir. Canı gönülden bütün imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız” dedi.

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