Zap Suyu çevresi çöplerden arındırıldı

25-30 Ekim tarihlerinde Türkiye Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Zap Suyu bölgesi, belediye ekipleri tarafından çöplerden arındırıldı. Çevre ve Temizlik İşleri Amiri Selami Molamehmetoğlu'nun başında bulunduğu ekip, rafting şampiyonasının yapılacağı bölgede temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların etrafa rastgele attığı çöpleri toplayan belediye ekipleri, Zap Suyu kenarını tamamen çöpten arındırdı.

Hakkari-Çukura karayolu kenarına atılan kömür atıklarını da iş makinelerinin yardımı ile toplayan belediye ekipleri, Zap Suyu çevresindeki çalışmalarını sürdürüyor.