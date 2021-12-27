İhlas Haber Ajansı

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Zap Suyu dondu

Hakkari’de kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle Zap Suyu kısmen dondu.

Hakkari'de kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle Zap Suyu kısmen dondu.


Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Zap Suyu kısmen donarken, binalardaki buz sarkıtları ise 1,5 metreyi buldu. Cadde ve sokakların adeta buz pistine dönüştüğü Hakkari'de, belediye ekibi ise bir taraftan karla diğer taraftan ise buzla mücadele çalışması yürütüyor. Caddelerde bulunan iş makinelerinin yardımıyla temizlenen kar ve buz yığınları kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor.

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