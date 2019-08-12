Zap suyunda köy usulü rafting

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyü gençlerinin kendi aralarında düzenlediği rafting gerçeği aratmadı. Bayramlaşmada bir araya gelen ve Kırıkdağ Köy Muhtarı Necmi Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu gençler, şişme bir döşek ve ellerine aldıkları sopalarla kendi imkanları ile rafting yaparak doyasıya eğlendiler.

Muhtar Necmi Adıyaman, güvenlik güçleri sayesinde huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte huzur içinde bir bayram geçirdiklerini söyledi. Bu huzuru sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür eden Adıyaman, köydeki gençlerin bayramda bir araya gelerek köy usulü rafting yaptıklarını belirtti.

Her yıl onlarca ölüme neden olan Zap suyunda korkusuzca rafting yapan gençlerin mutluluğu dikkatlerden kaçmazken, Zap suyunda yapılan köy usulü rafting köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.