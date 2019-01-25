“Zap Vadisi” ürünleri Konya'da görücüye çıktı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ‘Zap Vadisi' projesi kapsamında üretilen yerli ve organik ürünler Konya'da tanıtıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Temel Ayca, kaymakamlık ve belediyenin ortak hazırladığı ‘Zap Vadisi' projesi kapsamında üretilen organik ürünlerin Konya'da tanıtıldığını söyledi. Ayca, yöreye ait motiflerin de sergilendiği stant, Konyalı vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.