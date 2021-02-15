Zeydan Ailesi'nden AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek'e destek ziyareti

Hakkarili iş adamı Teoman Zeydan, beraberindekilerle birlikte AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek'e destek ziyaretinde bulundu.

İş adamı Teoman Zeydan, Yüksekova'nın Büyük Çiftlik Belde Başkanı Rüştü Zeydan, eski Yüksekova Belediye Başkanı Ali İhsan Zeydan ve beraberindekilerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Hakkari İl Başkanlığı görevi tevdi edilen Abdulmuttalip Özbek'i parti binasında ziyaret etti. Zeydan Ailesi, parti binasında coşku ile karşılandı. Zeydan Ailesi ile bir süre sohbet eden Özbek, "Önce rabbimize, sonra halkımız ve Cumhurbaşkanımıza Allah bizi mahcup etmesin. Bu makamlar gelip geçicidir. Bizim gibi düşünen düşünmeyen herkese kapımız açıktır. Biz insanımıza hizmet için varız, bu görevdir. Rabbim bu görevi bana şerefiyle yürütmemi ve şerefiyle teslim etmeyi nasip etsin. Hakkari il ve ilçelerdeki bütün meslek grupları ile toplantılar yapacağız. Sorun ve sıkıntılarımızı kayıt altına alacağız. Hakkari il kalacak, Yüksekova'nın da il olması benim zenginliğimdir. Zengin bir il komşum olur, bana da faydası olur” diye konuştu.

Teoman Zeydan ise, ”Akrabalarım ile sizleri ziyarete geldik. Allah sizi muvaffak etsin. Herkes gelip geçicidir, makamlar kalıcıdır. Hakkari çok acılar çekti, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Yüksekova il olmayı hak ediyor ama Hakkari de il kalmalıdır. Bunu samimiyetimle söylüyorum” dedi.

Eski Yüksekova Belediye Başkanı Al İhsan Zeydan da Özbek'e görevinde başarılar diledi. Zeydan, ”Hakkari'nin il kalmasını istiyoruz. İl statüsünü kaybederse Hakkari insanı çok mağdur olur. Hakkari'de ticaret ve çiftçilik potansiyeli yok, biz bunların hepsini biliyoruz. Hakkari'deki bağımız bugün değil, yıllara dayanıyor. İnşallah Hakkari il kalır, Yüksekova da il olur” dedi.