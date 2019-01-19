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Zeytin tenekelerinin içerisine 15 kilo 929 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bir kamyonette yaptıkları aramada zeytin tenekelerinin içerisine 15 kilo 929 gram eroin ele geçirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bir kamyonette yaptıkları aramada zeytin tenekelerinin içerisine 15 kilo 929 gram eroin ele geçirdi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 18 Ocak 2019 günü Yüksekova ilçesinden Van istikametine gitmekte olan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada zeytin tenekelerinin içerisine gizlenmiş vaziyette 15 kilo 929 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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