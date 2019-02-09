Zihinsel Engeli Çocuğa Engelli Puseti Yardımı Yapıldı

HAKKARİ (İHA) Hakkari Yüksekova ilçesinin Esenyurt mahallesinde ikamet eden 1998 doğumlu Zihinsel Engelli Hamit Çakmaz'a bugün Hakkari Gençlik Ve Engelliler Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu tarafından engeli puseti yardımı yapıldı.

Yüksekova olaylarında evi tamamen yanan Çakmaz, tekerlekli arabasını kaybetmesiyle perişan bir duruma geldi.

Tekerlekli arabasını kaybetmesinin ardından, bugün gerçekleştiren engelli puseti yardımı Hamit Çakmaz'ı bir hayli sevindirirken, Anne Perihan Çakmaz ise yapılan yardımlardan dolayı göz yaşlarına boğuldu.

Kiralık evde yaşamını sürdüren Çakmaz, 15 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş babasından sonra, annesi ve kardeşi ile yaşamını sürdürdü.

Kaymakamlık desteği ile kirada kalan Çakmaz'a bugün dernek başkanı Aydoğdu tarafından engeli puseti yardımında bulunuldu. Zihinsel engelli Hamit Çakmaz ise kendi diliyle gülerek çok sevindiğini belirtirken anne Perihan çakmaz ise bu durumda bizi yalnız bırakmayan bize bu konuda yardım eli uzatan dernek başkanı Yavuz Aydogdu'ya ve Dernek Eğitimcisine Ramazan Erol'a teşekkür etti. İfadelerini kullandı.

Anne Perihan Çakmaz'ın konuşmasından sonra Hakkari gençlik ve engelliler dernek başkanı Yavuz Aydoğdu ise; " Bizim görevimiz bu tür engelli kardeşlerimize ve Hamit Çakmaz gibi zor durumda olan engelli kardeşlerimiz yoksul maddi durumu olmayan kardeşlerimize sahip çıkmaktır. Biz inandığımız yolda yürüyerek tüm yoksul kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz. Bu hizmetin korucuları olarak daimada arkasında olacağız. Hakkari,Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Esendere, Derecik ve tüm köylüleriyle beraber herkese ulaşacağız tüm engellileri kaldırana kadarda uğraşacağız"ifadelerini kullandı.