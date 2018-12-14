Zihinsel engelli ailenin evini sel vurdu

Hakkari'nin Bay köyünde ikamet eden ve tamamı engelli olan 7 nüfuslu Çiftçi ailesinin evleri, sel suları nedeniyle zarar gördü.

Kent merkezinden 6 kilometre mesafede bulunan Bay köyünde ikamet eden Arif Çiftçi'nin evi, sağanak yağışlardan dolayı meydana gelen sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Ev eşyaları sel suları altında kalan aile, soğuk kış günlerinde zor anlar yaşadı. Komşularının yardımı ile evlerini sel suları ve çamurdan temizleyen Çiftçi ailesi, yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım eli bekliyor.

Kendisi ve eşinin engelli olduğunu belirten Arif Çiftçi, çocuklarının birinin kalp yetmezliği, diğerlerinin ise zihinsel engelli olduğunu söyledi. Meydana gelen yağışlarla birlikte evlerinin arkasında geçmekte olan su kanalının taştığını ve evlerini tahrip ettiğini, eşyalarının sular altında kaldığını ifade eden Çiftçi, komşularının yardımı ile evlerini sel sularından temizlediklerini ve yardım eli beklediklerini belirtti.

Ailenin yardımına yetişen komşuları ise, köylerinde bazı evleri sel suları bastığını belirterek, Çiftçi ailesinin evlerinin sular altında kaldığını ve ailenin çok mağdur olduğunu söylediler. Hiçbir geçim kaynakları olmayan aileye yetkililerin ve hayırsever vatandaşların sahip çıkması gerektiğini belirten köy sakinleri, sel sularının gündüz saatlerinde evi basması nedeniyle can kaybının yaşanmadığını söylediler.